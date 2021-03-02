Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пока не определился окончательно со своим будущим.

Однако, если ранее француз твёрдо намеревался покинуть "Олд Траффорд", то теперь допускает и вариант с подписанием нового контракта.

Как сообщает Mirror, звёздный футболист открыт для переговоров с "красными дьяволами" о продлении соглашения.

Напомним, что действующий договор между сторонами истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний Погба сыграл за "МЮ" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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