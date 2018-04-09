Погба готов перейти в ПСЖ

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Погба готов перейти в ПСЖПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не против перейти в ПСЖ, информирует Paris United.

Так, по сведениям источника, после своего конфликта с главным тренером своей команды Жозе Моуринью 25-летний хавбек "красных дьяволов" готов будет рассмотреть предложение о своем переезде на "Парк де Пренс", если такое поступит от парижан. Во многом намерения игрока "Юнайтед" объясняется спортивным проектом и финансовыми условиями, которые может предложить ПСЖ.

Напомним, "Реал" не заинтересован в подписании Погба. | soccernews.ru

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