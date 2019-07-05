Погба готов покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом

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Погба готов покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом

Агент полузащитника "Манчестер Юнатед" Поля Погба Мино Райола рассказал, что футболист этим летом хочет покинуть "красных дьяволов". Об этом сообщает The Times.

"Все знают, что Погба хочет идти вперед. Мы в процессе этого. Все в клубе знают, чего хочет мой клиент", - сказал агент.

Ранее сообщалось о том, что "Реал" хочет приобрести 26-летнего француза и готов заплатить за него 150 миллионов евро.

Погба выступал в "Ювентусе" с 2011 по 2012 год, и с 2016 по настоящее время.

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