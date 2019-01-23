Погба готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед", но при одном условии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба готов продлить контракт со своим клубом, но при одном условии, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 25-летний француз рассчитывает заключить с "красными дьяволами" новое соглашение, по которому значительно вырастет его зарплата.

Сейчас звёздный хавбек зарабатывает 17,2 миллионов евро ежегодно, но он хочет, чтобы его оклад приблизился по уровню к самому высокооплачиваемому игроку команды Алексису Санчесу (29,65 млн).

Напомним, что действующий контракт Погба с "МЮ" рассчитан до 2021 года. Несколько месяцев назад футболист планировал сменить команду, однако после увольнения Жозе Моуринью изменил решение.

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