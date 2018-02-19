Погба готов сыграть с "Севильей"

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Погба готов сыграть с "Севильей"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба готов сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 24-летний француз оправился от простуды, из-за которой он пропустил кубковый поединок с "Хаддерсфилдом", и уже приступил к тренировкам на клубной базе.

Напомним, что матч "Севилья" - "МЮ" состоится в среду, 21 февраля, в 22:45 по московскому времени.

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