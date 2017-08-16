Погба: "Готов умереть за партнеров по команде"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о своих взаимоотношениях с партнерами по команде.

"Очевидно, что я нахожусь в очень близких отношениях с товарищами по команде, такими как Джесси Лингард. И когда находишься с людьми, которых хорошо знаешь, то готов умереть за них. Всегда хорошо быть рядом со своими товарищами по команде как вне поля, так и на нем", - цитирует 24-летнего хавбека Mirror.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов подписать контракт с очередным новичком. | soccernews.ru