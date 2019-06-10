Погба готов вернуться в "Ювентус"

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Погба готов вернуться в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" хочет купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, звёздный француз готов вернуться в итальянский клуб, однако "старая синьора" может не потянуть его трансфер.

"Ювентусу" сначала нужно продать несколько игроков, чтобы подписание хавбека "красных дьяволов" не принесло проблем с финансовым фэйр-плей.

Напомним, что ранее от приобретения 26-летнего футболиста отказался мадридский "Реал".

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, сыграл 178 матчей и забил 34 гола.

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