Погба, Гризманн и другие: назван состав сборной Франции на стартовые матчи отборочного турнира Евро-2020

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Погба, Гризманн и другие: назван состав сборной Франции на стартовые матчи отборочного турнира Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список из 23 футболистов, которые вызваны в национальную команды для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Молдавией (22 марта) и Исландией (25 марта).

вратари: Ареола (ПСЖ), Ллорис ("Тоттенхэм"), Манданда ("Марсель")

защитники: Динь ("Эвертон"), Кимпембе (ПСЖ), Курзава (ПСЖ), Павар ("Штутгарт"), Умтити ("Барселона"), Варан ("Реал"), Сидибе ("Монако"), Зума ("Эвертон")

полузащитники: Канте ("Челси"), Матюиди ("Ювентус"), Сиссоко ("Тоттенхэм"), Ндомбеле "(Лион"), Погба ("Манчестер Юнайтед")

нападающие: Гризманн ("Атлетико"), Коман ("Бавария"), Жиру ("Челси"), Фекир ("Лион"), Товен ("Марсель"), Мартиаль ("Манчестер Юнайтед"), Мбаппе (ПСЖ)

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