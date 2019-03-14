Погба, Гризманн и другие: назван состав сборной Франции на стартовые матчи отборочного турнира Евро-2020
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список из 23 футболистов, которые вызваны в национальную команды для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Молдавией (22 марта) и Исландией (25 марта).
вратари: Ареола (ПСЖ), Ллорис ("Тоттенхэм"), Манданда ("Марсель")
защитники: Динь ("Эвертон"), Кимпембе (ПСЖ), Курзава (ПСЖ), Павар ("Штутгарт"), Умтити ("Барселона"), Варан ("Реал"), Сидибе ("Монако"), Зума ("Эвертон")
полузащитники: Канте ("Челси"), Матюиди ("Ювентус"), Сиссоко ("Тоттенхэм"), Ндомбеле "(Лион"), Погба ("Манчестер Юнайтед")
нападающие: Гризманн ("Атлетико"), Коман ("Бавария"), Жиру ("Челси"), Фекир ("Лион"), Товен ("Марсель"), Мартиаль ("Манчестер Юнайтед"), Мбаппе (ПСЖ)
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Турнирные таблицы
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|М
|О
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|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1