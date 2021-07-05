Погба хочет перейти в "ПСЖ"

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на журналиста RMC Sport Мохамеда Буафси, хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может сменить клубную прописку этим летом.

По информации источниа, полузащитнику больше других нравится вариант с переходом в "ПСЖ". Парижане уже начали переговоры с окружением французского футболиста.

В прошедшем сезоне Погба сыграл 26 матчей за "МЮ" в АПЛ, в которых сумел отметиться тремя забитыми голами.

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