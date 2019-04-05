Погба хочет перейти в "Реал"



Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен перейти в мадридский "Реал" летом, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист хочет сменить обстановку и выразил готовность перебраться в королевский клуб. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, может расстаться с игроком, но хочет получить за него двух игроков "Реала" - защитника Рафаэля Варана и нападающего Гарета Бэйла.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за Погба 145 миллионов евро. На приобретении француза настаивает главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

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