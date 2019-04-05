Погба хочет перейти в "Реал"

Теги манчестер юнайтедреал мадридполь погбарафаэль варангарет бэйл

Погба хочет перейти в "Реал"
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен перейти в мадридский "Реал" летом, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист хочет сменить обстановку и выразил готовность перебраться в королевский клуб. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, может расстаться с игроком, но хочет получить за него двух игроков "Реала" - защитника Рафаэля Варана и нападающего Гарета Бэйла.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за Погба 145 миллионов евро. На приобретении француза настаивает главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

Не пропустите: "Реал" намерен продать игроков на 500 миллионов евро. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" хочет купить Андре Гомеша

"Тоттенхэм" хочет купить Андре Гомеша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
2 Ливерпуль Ливерпуль 32 79
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
5 Челси Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд Уотфорд 32 46
9 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
10 Эвертон Эвертон 32 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 32 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
Полная таблица

топ-5 тегов