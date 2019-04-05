Погба хочет перейти в "Реал"
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен перейти в мадридский "Реал" летом, сообщает Marca.
По сведениям издания, футболист хочет сменить обстановку и выразил готовность перебраться в королевский клуб. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, может расстаться с игроком, но хочет получить за него двух игроков "Реала" - защитника Рафаэля Варана и нападающего Гарета Бэйла.
Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за Погба 145 миллионов евро. На приобретении француза настаивает главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14