Погба хочет перейти в "Реал"

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Погба хочет перейти в "Реал"
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен перейти в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист считает королевский клуб приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Француз готов выбрать "Реал" даже в том случае, если получит предложение от своего бывшего клуба "Ювентуса".

Напомним, что мадридцы интересовались Погба прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся, так как клубы не договорились по стоимости игрока.

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Ювентус" определился с альтернативой для Погба. | http://soccernews.ru
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