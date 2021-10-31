Погба хочет перейти в "Ювентус"
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Французский хавбек Поль Погба не подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед" и уже 30 июня станет свободным агентом.
Как сообщает журналист Sport Italia Руди Галетти, приоритет Погба – возвращение в туринский "Ювентус", где он играл с 2012 по 2016 год.
По информации источника, "старая Синьора" готова предложить Погба 12,5 миллионов евро в год плюс бонусы, однако для этого туринцам необходимо продать хавбека Аарона Рэмзи и еще одного из полузащитников – Уэстона Маккенни или Адриена Рабьо,
Отмечается, что план Б для Погба – переход в мадридский "Реал".
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18