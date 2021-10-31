Погба хочет перейти в "Ювентус"

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Французский хавбек Поль Погба не подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед" и уже 30 июня станет свободным агентом.

Как сообщает журналист Sport Italia Руди Галетти, приоритет Погба – возвращение в туринский "Ювентус", где он играл с 2012 по 2016 год.

По информации источника, "старая Синьора" готова предложить Погба 12,5 миллионов евро в год плюс бонусы, однако для этого туринцам необходимо продать хавбека Аарона Рэмзи и еще одного из полузащитников – Уэстона Маккенни или Адриена Рабьо,

Отмечается, что план Б для Погба – переход в мадридский "Реал".

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