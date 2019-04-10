Погба хочет покинуть "МЮ" из-за конфликта с Сульшером



Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба готов сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, у футболиста произошел конфликт с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером. В связи с этим Погба готов рассмотреть вариант с переходом в мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что королевский клуб готов заплатить за 26-летнего хавбека 145 миллионов евро.

В этом сезоне Погба провел за "МЮ" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Райола сообщил "Реалу" условия перехода Погба. | http://soccernews.ru