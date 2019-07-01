Погба хочет попросить Сульшера поспособствовать его уходу из "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедполь погбауле гуннар сульшер

Погба хочет попросить Сульшера поспособствовать его уходу из "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба желает встретиться с наставником команды Уле Гуннаром Сульшером.

Как сообщает The Sun, француз хочет убедить тренера, чтобы тот помог с его уходом из клуба. Погба рассчитывает, что Сульшер поговорит с Эдом Вудвордом и уговорит снизить его трансферную стоимость. Напомним, что "МЮ" оценил игрока в 150 миллионов евро.

Ранее интерес к Погба проявляли "Реал" и "Ювентус". В минувшем сезоне Погба провел 47 матчей, в которых отметился 16 голами и 11 ассистами.

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