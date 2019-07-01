Погба хочет попросить Сульшера поспособствовать его уходу из "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба желает встретиться с наставником команды Уле Гуннаром Сульшером.

Как сообщает The Sun, француз хочет убедить тренера, чтобы тот помог с его уходом из клуба. Погба рассчитывает, что Сульшер поговорит с Эдом Вудвордом и уговорит снизить его трансферную стоимость. Напомним, что "МЮ" оценил игрока в 150 миллионов евро.

Ранее интерес к Погба проявляли "Реал" и "Ювентус". В минувшем сезоне Погба провел 47 матчей, в которых отметился 16 голами и 11 ассистами.

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