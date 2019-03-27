Погба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Реала"

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, озвучил мадридскому "Реалу" финансовые требования своего клиента.

По информации Tuttosport, звёздный француз хочет зарабатывать на "Сантьяго Бернабеу" 16 миллионов евро в год.

Если "сливочные" примут условия футболиста, то он станет самым высокооплачиваемым в королевском клубе, превзойдя Гарета Бэйла с окладом 14 миллионов.

Сейчас "МЮ" платит Погба около 10 миллионов евро за сезон. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 2021 года.

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