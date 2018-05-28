Погба хочет вернуться в "Ювентус"

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Погба хочет вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет вернуться в "Ювентус", сообщает итальянская пресса.

Агент футболиста Мино Райола уже начал работать над возвращением своего клиента в туринский клуб.

Ожидается, что "Ювентус" будет готов рассмотреть вариант с покупкой Погба, однако хавбеку придётся пойти на снижение зарплаты.

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