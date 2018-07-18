Погба хочет вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил о желании вернуться в "Ювентус".

По данным Tuttosport, французу не нравится работать с Жозе Моуринью.

Роль в стремлении Погба может сыграть недавний трансфер в "Ювентус" Криштиану Роналду, который должен помочь команде добиться успеха в Европе.

25-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Манчестер Юнайтед", в которых забил шесть мячей при 12 голевых передачах.

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