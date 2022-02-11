Погба хочет вернуться в "Ювентус"

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Погба хочет вернуться в "Ювентус"

Фото: инстаграм Погба\Автор неизвестен

Хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба планирует следующим летом оформить свое возвращение в туринский "Ювентус", сообщает Transfer News Live со ссылкой на Il Bianconero.

Отмечается, что в "Юве" француз может перейти на правах свободного агента, так как его соглашение с "Юнайтед" истекает в конце нынешнего сезона.

По информации источника, ради своего возвращения в туринский клуб, Погба нужно будет пойти на понижение своего оклада.

Напомним, что француз с 2012 по 2016 год играл в составе "Ювентуса" и взял с клубом четыре титула Серии А, также сыграв и в финале Лиги чемпионов против "Барселоны" в 2015-м (1:3).

Летом 2016 года "МЮ" заплатил за него более 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Погба сыграл в 10 матчах, в которых забил один гол и отдал 7 результативных передач.

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