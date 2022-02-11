Погба хочет вернуться в "Ювентус"
Фото: инстаграм Погба\Автор неизвестен
Хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба планирует следующим летом оформить свое возвращение в туринский "Ювентус", сообщает Transfer News Live со ссылкой на Il Bianconero.
Отмечается, что в "Юве" француз может перейти на правах свободного агента, так как его соглашение с "Юнайтед" истекает в конце нынешнего сезона.
По информации источника, ради своего возвращения в туринский клуб, Погба нужно будет пойти на понижение своего оклада.
Напомним, что француз с 2012 по 2016 год играл в составе "Ювентуса" и взял с клубом четыре титула Серии А, также сыграв и в финале Лиги чемпионов против "Барселоны" в 2015-м (1:3).
Летом 2016 года "МЮ" заплатил за него более 105 миллионов евро.
В нынешнем сезоне АПЛ Погба сыграл в 10 матчах, в которых забил один гол и отдал 7 результативных передач.
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|Команда
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
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