Погба хочет зарабатывать в "Реале" 24 миллиона в год
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассчитывает на значительное увеличение зарплаты в случае перехода в мадридский "Реал".
Как сообщает испанская пресса, звёздный француз хочет зарабатывать на "Сантьяго Бернабеу" 24 миллиона евро в год.
Оклад 26-летнего футболиста в "МЮ" составляет почти 18 миллионов за сезон.
Кроме того, проблемой для королевского клуба может стать трансферная стоимость хавбека, за которого требуют 186 миллионов евро.
Не пропустите: "Реал" определился с резервным вариантом на случай срыва трансфера Погба. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
|37
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|Вулверхэмптон
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|37
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|Лестер Сити
|37
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|Уотфорд
|37
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|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
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|12
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|46
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|Саутгемптон
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