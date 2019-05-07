Погба хочет зарабатывать в "Реале" 24 миллиона в год

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Погба хочет зарабатывать в "Реале" 24 миллиона в год

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассчитывает на значительное увеличение зарплаты в случае перехода в мадридский "Реал".

Как сообщает испанская пресса, звёздный француз хочет зарабатывать на "Сантьяго Бернабеу" 24 миллиона евро в год.

Оклад 26-летнего футболиста в "МЮ" составляет почти 18 миллионов за сезон.

Кроме того, проблемой для королевского клуба может стать трансферная стоимость хавбека, за которого требуют 186 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" определился с резервным вариантом на случай срыва трансфера Погба. | http://soccernews.ru
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