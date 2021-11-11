Погба хочет зарплату в "Манчестер Юнайтед" больше, чем у Роналду

2 Теги манчестер юнайтедполь погбакриштиану роналду

Погба хочет зарплату в "Манчестер Юнайтед" больше, чем у РоналдуФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Хавбек сборной Франции Поль Погба продлит соглашение с "Манчестер Юнайтед" в том случае, если его оклад станет самым большим в клубе, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, Погба намерен получать в "Манчестер Юнайтед" больше, чем португальский форвард Криштиану Роналду, который зарабатывает около 585 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Погба сыграл в 13 матчах во всех турнирах, в которых отдал семь голевых передач.

Также не пропустите: Макманаман уверен в переходе Погба в "Реал". | http://soccernews.ru
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