Погба: "Хотел бы поиграть в одной команде с Неймаром"

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Погба: "Хотел бы поиграть в одной команде с Неймаром"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высоко оценил игру форварда ПСЖ Неймара.

"Мне очень нравится его игра. Когда я наблюдаю за его игрой, я получаю настоящее удовольствие. У него есть свой собственный стиль. Все в мире его знают и знают, как он играет. Мне было бы очень приятно поиграть с ним в один прекрасный день в одной команде", - цитирует 25-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, в "Манчестер Юнайтед" определились с будущим Погба. | soccernews.ru

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