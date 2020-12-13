Погба хотел перейти в "Барселону" в 2016 году

Хавбек Поль Погба перед возвращением в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году хотел перебраться в "Барселону".

Как сообщает The Athletic, каталонский клуб отказался от покупки француза из-за финансового положения.

Отмечается, что "МЮ" в переговорах с игроком заявили, что перейдя в Примеру он будет пятым среди лучших футболистов лиги. "Возвращайся домой и станешь лучшим", - сказали представители клуба.

Погба выступал за "МЮ" с 2011 по 2012 год, после чего ушел в "Ювентус".

В этом сезоне Погба провел 15 игр, забил два гола и отдал два ассиста.

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