Погба и Азар - в старте на матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси"
Тренерские штабы огласили стартовые составы на матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" на 36-й тур АПЛ.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Бейи, Линделёф, Шоу, Матич, Погба, Эррера, Мата, Рашфорд, Лукаку
Запасные: Ромеро, Дармиан, Рохо, Перейра, МакТоминай, Марсьяль, Санчес
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Азар, Игуаин
Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Дзаппакоста, Лофтус-Чик, Баркли, Педро, Жиру
Встреча пройдет сегодня, 28 апреля на "Олд Траффорд". Начало - в 18:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14