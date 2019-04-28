Погба и Азар - в старте на матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси"

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Погба и Азар - в старте на матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси"

Тренерские штабы огласили стартовые составы на матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" на 36-й тур АПЛ.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Бейи, Линделёф, Шоу, Матич, Погба, Эррера, Мата, Рашфорд, Лукаку 

Запасные: Ромеро, Дармиан, Рохо, Перейра, МакТоминай, Марсьяль, Санчес 

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Азар, Игуаин 

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Дзаппакоста, Лофтус-Чик, Баркли, Педро, Жиру

Встреча пройдет сегодня, 28 апреля на "Олд Траффорд". Начало - в 18:30 (мск). 

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