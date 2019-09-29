Погба и еще несколько игроков "МЮ" пропустили командный ужин

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустил ужин команды после победного матча в Кубке Лиги.

Футболисты "МЮ" собрались в ресторане Хуана Маты в Манчестере. Ужин организовал голкипер Давид Де Хеа. На вечере отсутствовали Фил Джонс, Гарри Магуайр, Поль Погба, Эшли Янг и Маркос Рохо.

Завтра, 30 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом". Встреча пройдет на "Олд Траффорд" и начнется в 22:00 по московскому времени.

"Красные дьяволы" после 6 туров АПЛ занимают 11 место, имея в активе 8 баллов. У команды лишь 1 победа в 6 матчах.

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