Погба и Лукаку провели совместную тренировку

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и форвард "Эвертона" Ромелу Лукаку показали видео совместной тренировки, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Отметим, что игроки находятся в отпуске.

СМИ сообщает, что именно в Лос-Анджелесе бельгийский форвард пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт с "МЮ".

Meanwhile in LA: two men training at the UCLA. #mufc #efc pic.twitter.com/LxHN6ZwjUI