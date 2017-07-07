Погба и Лукаку провели совместную тренировку

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и форвард "Эвертона" Ромелу Лукаку показали видео совместной тренировки, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Отметим, что игроки находятся в отпуске.

СМИ сообщает, что именно в Лос-Анджелесе бельгийский форвард пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт с "МЮ".

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