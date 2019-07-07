Погба и Лукаку вошли в состав "Манчестер Юнайтед" на предсезонное турне
"Манчестер Юнайтед" опубликовал список футболистов, которые поедут в Австралию в предсезонное турне. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".
В состав команды попали полузащитник Поль Погба, которого планировал купить "Реал" этим летом, а также форварда Ромелу Лукаку, которого хочет приобрести "Интер" и "Наполи".
В список не попали хавбек Фред и защитник Маттео Дармиан. Они отсутствуют по семейным обстоятельствам.
Команда отправится в Австралию сегодня, 7 июля. 13 июля команда встретится в контрольном матче с "Перт Глори".
А еще: "Тоттенхэм" готов расстаться с 8 игроками этим летом | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" хочет продать Икарди в "Атлетико", а не "Наполи" или "Ювентус"
-
Кикнадзе: "Вице-президент "Барселоны" выделил игру Алексей Миранчука"
-
Хавьер Агирре покинул пост главного тренера Египта после вылета команды из Кубка Африки
-
Тренер "Лиона" был уволен после обвинений в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам
-
Сёмин стал первым среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами
Лента новостей
-
Влашич заявил, что с нетерпением ждет московское дерби
-
Реванш за прошлые Копы, удаление Месси и другие "проделки" арбитра: разбираем матч Аргентина - Чили
-
"Спартак" нацелился на 20-летнего игрока "Вииторула"
-
ПСЖ подписал контракт с игроком "Аякса"
-
Тео Эрнандес: "Я очень рад присоединиться к "Милану", надеюсь вместе мы сотворим историю"
-
Главный тренер ЦСКА назвал лидера команды
-
Гендиректор ЦСКА - о Дзагоеве: "Давайте верить в него"
-
Погба и Лукаку вошли в состав "Манчестер Юнайтед" на предсезонное турне
-
Гончаренко поделился впечатлениями от встречи с болельщиками ЦСКА
-
"Интер" хочет продать Икарди в "Атлетико", а не "Наполи" или "Ювентус"
-
Кикнадзе: "Вице-президент "Барселоны" выделил игру Алексей Миранчука"
-
Руни посоветовал Санчо остаться в "Боруссии"
-
Роналду: "Всегда готов к новому сезону, хочу отлично его провести"
-
Долгов перешел в "Енисей"
-
Лэмпард: "Для "Челси" Хадсон-Одои будет главным игроком"
-
Влашич прибыл в расположение ЦСКА
-
Гилерме: "Сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок, и наконец-то получилось!"
-
Стало известно, сколько китайский клуб предлагал Моуринью за работу
-
Гендиректор "Зенита" подвел итог матча за Суперкубок с "Локомотивом"
-
КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16