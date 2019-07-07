Погба и Лукаку вошли в состав "Манчестер Юнайтед" на предсезонное турне

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Погба и Лукаку вошли в состав "Манчестер Юнайтед" на предсезонное турне

"Манчестер Юнайтед" опубликовал список футболистов, которые поедут в Австралию в предсезонное турне. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

В состав команды попали полузащитник Поль Погба, которого планировал купить "Реал" этим летом, а также форварда Ромелу Лукаку, которого хочет приобрести "Интер" и "Наполи".

В список не попали хавбек Фред и защитник Маттео Дармиан. Они отсутствуют по семейным обстоятельствам.

Команда отправится в Австралию сегодня, 7 июля. 13 июля команда встретится в контрольном матче с "Перт Глори".

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