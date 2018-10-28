Погба и Мартиаль принесли "Манчестер Юнайтед" победу над "Эвертоном"

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Эвертон" со счетом 2:1. Победу манкунианцам принесли голы Поля Погба и Антони Мартиаля. У гостей отличился Гильфи Сигурдссон.

Благодаря этой победе "Манчестер Юнайтед", набрав 17 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" опустился на девятую позицию, имея в активе 15 очков.

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" - 2:1 (1:0)

Голы: Погба, 27 - 1:0, Марсьяль, 49 - 2:0, Сигурдссон, 77 (с пенальти)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф, Погба, Матич, Мата (Эррера, 85), Фред, Марсьяль, Рэшфорд (Лукаку, 65).

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Зума, Бернард (Лукман, 62), Андре Гомеш, Уолкотт (Тосун, 78), Сигурдссон, Ришарлисон, Гуйе (Кэлверт-Льюин, 78).

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