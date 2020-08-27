Погба и Ндомбеле заразились коронавирусом

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Погба и Ндомбеле заразились коронавирусом

Ещё у двух именитых футболистов обнаружена коронавирусная инфекция, утверждает L’Equipe.

По сведениям издания, COVID-19 заразились французские полузащитники Поль Погба и Танги Ндомбеле.

Сообщается, что оба хавбека в связи с болезнью исключены из состава национальной сборной Франции на ближайшие матчи.

Напомним, что Погба и Ндомбеле выступают в АПЛ за "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" соответственно. Старт Премьер-лиги запланирован на 12 сентября.

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