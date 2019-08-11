Погба и Сульшер провели важный разговор перед началом сезона

Теги манчестер юнайтедполь погбауле гуннар сульшер

Погба и Сульшер провели важный разговор перед началом сезона
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба провел беседу с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, футболист заверил наставника, что не будет портить командную атмосферу, несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" не продал его в "Реал" этим летом.

Трансферное окно в английской Премьер-лиге уже закрылось, поэтому хавбек, скорее всего, останется в стане манкунианцев как минимум до января.

Контракт 26-летнего Погба с "МЮ" действует до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.

Не пропустите: Сульшер высказался о будущем Санчеса в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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