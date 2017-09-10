Погба, Ибрагимович, Роббен и Бэйл вошли в число 11-40 лучших игроков FIFA 2018
Футбольный симулятор FIFA 18 продолжает публиковать список лучших игроков в игре.
В этот раз стали известны футболисты, который заняли места с 60 по 41.
Очередной список FIFA 18 выглядит следующим образом:
40. Кристиан Эриксен (ЦАП, "Тоттенхэм", 87)
39. Артуро Видаль (ЦОП, "Бавария", 87)
38. Марсело (ЛЗ, "Реал", 87)
37. Эдинсон Кавани (ФРВ, "ПСЖ", 87)
36. Поль Погба (ЦП, "Манчестер Юнайтед", 87)
35. Нголо Канте (ЦОП, "Челси", 87)
34. Марко Верратти (ЦП, "ПСЖ", 87)
33. Джером Боатенг (ЦЗ, "Бавария", 88)
32. Месут Озил (ЦАП, "Арсенал", 88)
31. Ян Облак (ВРТ, "Атлетико", 88)
30. Златан Ибрагимович (ФРВ, "Манчестер Юнайтед", 88)
29. Пьер-Эмерик Обамеянг (ФРВ, "Боруссия Д", 88)
28. Уго Льорис (ВРТ, "Тоттенхэм", 88)
27. Диего Годин (ЦЗ, "Атлетико", 88)
26. Матс Хуммельс (ЦЗ, "Бавария", 88)
25. Тиаго Силва (ЦЗ, "ПСЖ", 88)
24. Арьен Роббен (ПП, "Бавария", 88)
23. Леонардо Бонуччи (ЦЗ, "Милан", 88)
22. Тиаго Алькантара (ЦП, "Бавария", 88)
21. Пауло Дибала (ЦАП, "Ювентус", 88)
20. Антуан Гризманн (ФРВ, "Атлетико", 88)
19. Тибо Куртуа (ВРТ, "Челси", 89)
18. Серхио Агуэро (ФРВ, "Манчестер Сити", 89)
17. Гарет Бэйл (ПВ, "Реал", 89)
16. Джорджо Кьеллини (ЦЗ, "Ювентус", 89)
15. Кевин Де Брюйне (ЦАП, "Манчестер Сити", 89)
14. Алексис Санчес (ЛП, "Арсенал", 89)
13. Джанлуиджи Буффон (ВРТ, "Ювентус", 89)
12. Лука Модрич (ЦП, "Реал", 89)
11. Давид Де Хеа (ВРТ, "Манчестер Юнайтед", 90)
Не пропустите: Бензема, Иско, Мюллер и Пике вошли в 41-60 лучших игроков FIFA 2018. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Челси
|4
|9
|4
|Уотфорд
|4
|8
|5
|Тоттенхэм
|4
|7
|6
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|7
|Бернли
|4
|7
|8
|Ливерпуль
|4
|7
|9
|Вест Бромвич Альбион
|4
|7
|10
|Арсенал Лондон
|4
|6
|11
|Сток Сити
|4
|5
|12
|Саутгемптон
|4
|5
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|14
|Суонси Сити
|3
|4
|15
|Эвертон
|4
|4
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|17
|Лестер Сити
|4
|3
|18
|Борнмут
|4
|0
|19
|Кристал Пэлас
|4
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0