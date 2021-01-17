Погба: "Игра с "Ливерпулем" будет похожа на битву"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался о предстоящей встрече с "Ливерпулем" в рамках 19 тура АПЛ.

"Играя за "Юнайтед", всегда нужно быть готовым к большим матчам. Но игра с "Ливерпулем" - это настоящая битва. Мы это знаем и готовы. Наша задача - оставаться спокойными и не терять концентрации", — цитирует Погба пресс-служба "манкунианцев".

Напомним, встреча между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 17 января.Начало в 19:30 по московскому времени.