Погба или Неймар? Испанские СМИ поведали, что у Зидана и Переса разные мнения касательно трансферной политики "Реала"

Реал прилетел на сборы с лишним весом! И здесь речь идет не о проблемах с формой Эдена Азара (о которой так трубят СМИ), а о кадровой перегрузке, вызвавшей совершенно неслыханную вещь – все новички королевского клуба (а они обошлись в более 300 млн евро) до сих пор остаются без номера на сезон 2019/20 . Продажа и аренда 7-х игроков основной команды не решили проблемы глобально, ведь только по аренде в стан вернулись 8 "сливочных"! При этом наставник Зинедин Зидан продолжает настаивать на космическом (по стоимости и трудностям оформления) трансфере Поля Погба. Кроме того, европейские СМИ активно говорят о приезде еще одного полузащитника, кроме француза. В свою очередь Флорентино Перес тщательно присматривается к ситуации с бунтом Неймара, который не желает ни дня больше оставаться в ПСЖ. Словом, операция "распродажа" еще очень далека от завершения. В Канаде не нашлось места для нескольких игроков, не нужных Зидану. Однако официально они не прилетели на сборы только потому, что участвовали в турнирах своих сборных и только недавно ушли на отдых – договоренности об уходе Вальехо, Себальоса, Хамеса и Майораля пока нет.

Реал планирует продать еще минимум 5 игроков, чтобы удовлетворить требования Зидана по составу. Данные Себальос, скорее всего, уедет в аренду. Хесус Вальехо будет первым в списке на уход, если переговоры о продаже Начо завершатся провалом. А вот "Наполи" готов платить "Реалу" за Хамеса, но только после годичной аренды, что не устраивает Мадрид – на Бернабеу просят 42 миллиона евро здесь и сейчас, ведь тот же "Атлетико" готов к таким условиям, и только соперничество с "матрасниками" делает неаполитанцев главными претендентами на колумбийца. Флорентино Перес планировал выручить кучу денег с продажи Бэйла, но все еще не получил ни одного серьезного предложения, несмотря на все спекуляции в прессе. Сам Гарет готов и в дальнейшем протирать штаны за свои 15 млн евро годовых – даже оскорбления фанатов, которые стали приветствием для валийца на базе Реала (в частности, фанаты называли Бэйла "неблагодарным"), не меняют его решение остаться.

#RealMadrid want to 'sell #Bale & 5 others to fund #Pogba transfer or move for #Eriksen' pic.twitter.com/05q7rlUc7R