Погба или Неймар? Испанские СМИ поведали, что у Зидана и Переса разные мнения касательно трансферной политики "Реала"
Реал прилетел на сборы с лишним весом! И здесь речь идет не о проблемах с формой Эдена Азара (о которой так трубят СМИ), а о кадровой перегрузке, вызвавшей совершенно неслыханную вещь – все новички королевского клуба (а они обошлись в более 300 млн евро) до сих пор остаются без номера на сезон 2019/20 . Продажа и аренда 7-х игроков основной команды не решили проблемы глобально, ведь только по аренде в стан вернулись 8 "сливочных"! При этом наставник Зинедин Зидан продолжает настаивать на космическом (по стоимости и трудностям оформления) трансфере Поля Погба. Кроме того, европейские СМИ активно говорят о приезде еще одного полузащитника, кроме француза. В свою очередь Флорентино Перес тщательно присматривается к ситуации с бунтом Неймара, который не желает ни дня больше оставаться в ПСЖ. Словом, операция "распродажа" еще очень далека от завершения. В Канаде не нашлось места для нескольких игроков, не нужных Зидану. Однако официально они не прилетели на сборы только потому, что участвовали в турнирах своих сборных и только недавно ушли на отдых – договоренности об уходе Вальехо, Себальоса, Хамеса и Майораля пока нет.
Реал планирует продать еще минимум 5 игроков, чтобы удовлетворить требования Зидана по составу. Данные Себальос, скорее всего, уедет в аренду. Хесус Вальехо будет первым в списке на уход, если переговоры о продаже Начо завершатся провалом. А вот "Наполи" готов платить "Реалу" за Хамеса, но только после годичной аренды, что не устраивает Мадрид – на Бернабеу просят 42 миллиона евро здесь и сейчас, ведь тот же "Атлетико" готов к таким условиям, и только соперничество с "матрасниками" делает неаполитанцев главными претендентами на колумбийца. Флорентино Перес планировал выручить кучу денег с продажи Бэйла, но все еще не получил ни одного серьезного предложения, несмотря на все спекуляции в прессе. Сам Гарет готов и в дальнейшем протирать штаны за свои 15 млн евро годовых – даже оскорбления фанатов, которые стали приветствием для валийца на базе Реала (в частности, фанаты называли Бэйла "неблагодарным"), не меняют его решение остаться.
#RealMadrid want to 'sell #Bale & 5 others to fund #Pogba transfer or move for #Eriksen' pic.twitter.com/05q7rlUc7R— All Football App (@allfootballapp) 11 липня 2019 р.
Навас, от которого зависит, останется ли Лунин (молодой украинский голкипер, победитель Чемпионата Мира в категории U-20) в Мадриде на ближайший сезон, также пока остается в клубе из-за отсутствия предложений, которые устроили бы все стороны. С Васкесом так же трудно. Зидан не против, чтобы испанец, как и костариканец Навас, остался. Однако им обоим придется мириться с ролью резервистов. "Реал" поднял цену на Васкеса до 35-40 млн евро. В трансфере, по информации английских СМИ, был заинтересован лондонский "Арсенал", однако пока боссы "канониров" не спешат принимать такие условия.
Зидан настаивает на приобретении Погба, а это значит, что Флорентино должен сделать почти невозможное. "Манчестер Юнайтед" не желает уступать и продаст французского хавбека только за сумму, которая выходит за рамки приличий и является сумасшедшей даже для сегодняшнего огненного рынка. МЮ не нужны деньги, этот клуб может себе позволить не продавать никого и после пролета мимо Лиги Чемпионов. Ситуация напоминает эпопею с возвращением Неймара в "Барсу". Много шума, но фактически из ничего – желание одной стороны и игрока все еще мало, когда владелец не желает отступаться от своих принципов. И если Зидан мечтает тренировать своего земляка, то Флорентино Перес охотно бы перехватил Неймара из рук "Барселоны" – то есть сделал бы то, что не удалось в 2011-м и 2017-м годах. Президент Реала уже включился в переговоры, утверждает каталонский Sport. Проблема в том, что ПСЖ требует 222 миллиона евро и не меньше, а сам бразилец предпочитает камбэк на "Камп Ноу". Издание отмечает, что Перес и гендиректор Анхель Санчес пытались договориться с отцом игрока до середины мая, но не достигли согласия по зарплате.
Флорентино видел возвращение Зидана и подписание Неймара как 2 основных шага для восстановления величия "королей". Вариант с трансфером экс-форварда "Барсы" в Мадрид предпочел бы и сам ПСЖ, ведь "сливочные" проявляли больше уважения к парижскому клубу в последнее время, чем "сине-гранатовые". Если парижане и каталонцы не договорятся (а это очень вероятно, ведь перед тем "блаугранас" должны выплатить 120 млн евро за Гризманн), именно "Реал" может воспользоваться ситуацией. Заместитель директора Marca Карлос Каприо написал 10-го июля, что для него выбор между 180 млн евро за Погба и 220 за Неймара очевиден. Мол, бразильский форвард, несмотря на все скандалы и травмы последних лет, является меньшим риском, чем француз, ведь делает на поле большую разницу и является таким же привлекательным еще и с точки зрения маркетинга, каким был для королевского клуба Криштиану Роналду. Поль – классный игрок, но не на такую сумму. Проблема в том, что так считает президент "Реала", но никак не главный тренер.
'Entre Pogba por 180 o Neymar por 220 no hay color' https://t.co/K9a0pd7cbl ✍️ La opinión de @Carpio_Marca— MARCA (@marca) 10 липня 2019 р.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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|Реал Мадрид
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