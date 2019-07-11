Погба или Неймар? Испанские СМИ поведали, что у Зидана и Переса разные мнения касательно трансферной политики "Реала"

Реал прилетел на сборы с лишним весом! И здесь речь идет не о проблемах с формой Эдена Азара (о которой так трубят СМИ), а о кадровой перегрузке, вызвавшей совершенно неслыханную вещь – все новички королевского клуба (а они обошлись в более 300 млн евро) до сих пор остаются без номера на сезон 2019/20 . Продажа и аренда 7-х игроков основной команды не решили проблемы глобально, ведь только по аренде в стан вернулись 8 "сливочных"! При этом наставник Зинедин Зидан продолжает настаивать на космическом (по стоимости и трудностям оформления) трансфере Поля Погба. Кроме того, европейские СМИ активно говорят о приезде еще одного полузащитника, кроме француза. В свою очередь Флорентино Перес тщательно присматривается к ситуации с бунтом Неймара, который не желает ни дня больше оставаться в ПСЖ. Словом, операция "распродажа" еще очень далека от завершения. В Канаде не нашлось места для нескольких игроков, не нужных Зидану. Однако официально они не прилетели на сборы только потому, что участвовали в турнирах своих сборных и только недавно ушли на отдых – договоренности об уходе Вальехо, Себальоса, Хамеса и Майораля пока нет.

Реал планирует продать еще минимум 5 игроков, чтобы удовлетворить требования Зидана по составу. Данные Себальос, скорее всего, уедет в аренду. Хесус Вальехо будет первым в списке на уход, если переговоры о продаже Начо завершатся провалом. А вот "Наполи" готов платить "Реалу" за Хамеса, но только после годичной аренды, что не устраивает Мадрид – на Бернабеу просят 42 миллиона евро здесь и сейчас, ведь тот же "Атлетико" готов к таким условиям, и только соперничество с "матрасниками" делает неаполитанцев главными претендентами на колумбийца. Флорентино Перес планировал выручить кучу денег с продажи Бэйла, но все еще не получил ни одного серьезного предложения, несмотря на все спекуляции в прессе. Сам Гарет готов и в дальнейшем протирать штаны за свои 15 млн евро годовых – даже оскорбления фанатов, которые стали приветствием для валийца на базе Реала (в частности, фанаты называли Бэйла "неблагодарным"), не меняют его решение остаться.

Навас, от которого зависит, останется ли Лунин (молодой украинский голкипер, победитель Чемпионата Мира в категории U-20) в Мадриде на ближайший сезон, также пока остается в клубе из-за отсутствия предложений, которые устроили бы все стороны. С Васкесом так же трудно. Зидан не против, чтобы испанец, как и костариканец Навас, остался. Однако им обоим придется мириться с ролью резервистов. "Реал" поднял цену на Васкеса до 35-40 млн евро. В трансфере, по информации английских СМИ, был заинтересован лондонский "Арсенал", однако пока боссы "канониров" не спешат принимать такие условия.

Зидан настаивает на приобретении Погба, а это значит, что Флорентино должен сделать почти невозможное. "Манчестер Юнайтед" не желает уступать и продаст французского хавбека только за сумму, которая выходит за рамки приличий и является сумасшедшей даже для сегодняшнего огненного рынка. МЮ не нужны деньги, этот клуб может себе позволить не продавать никого и после пролета мимо Лиги Чемпионов. Ситуация напоминает эпопею с возвращением Неймара в "Барсу". Много шума, но фактически из ничего – желание одной стороны и игрока все еще мало, когда владелец не желает отступаться от своих принципов. И если Зидан мечтает тренировать своего земляка, то Флорентино Перес охотно бы перехватил Неймара из рук "Барселоны" – то есть сделал бы то, что не удалось в 2011-м и 2017-м годах. Президент Реала уже включился в переговоры, утверждает каталонский Sport. Проблема в том, что ПСЖ требует 222 миллиона евро и не меньше, а сам бразилец предпочитает камбэк на "Камп Ноу". Издание отмечает, что Перес и гендиректор Анхель Санчес пытались договориться с отцом игрока до середины мая, но не достигли согласия по зарплате.

Флорентино видел возвращение Зидана и подписание Неймара как 2 основных шага для восстановления величия "королей". Вариант с трансфером экс-форварда "Барсы" в Мадрид предпочел бы и сам ПСЖ, ведь "сливочные" проявляли больше уважения к парижскому клубу в последнее время, чем "сине-гранатовые". Если парижане и каталонцы не договорятся (а это очень вероятно, ведь перед тем "блаугранас" должны выплатить 120 млн евро за Гризманн), именно "Реал" может воспользоваться ситуацией. Заместитель директора Marca Карлос Каприо написал 10-го июля, что для него выбор между 180 млн евро за Погба и 220 за Неймара очевиден. Мол, бразильский форвард, несмотря на все скандалы и травмы последних лет, является меньшим риском, чем француз, ведь делает на поле большую разницу и является таким же привлекательным еще и с точки зрения маркетинга, каким был для королевского клуба Криштиану Роналду. Поль – классный игрок, но не на такую ​​сумму. Проблема в том, что так считает президент "Реала", но никак не главный тренер.

'Entre Pogba por 180 o Neymar por 220 no hay color' https://t.co/K9a0pd7cbl ✍️ La opinión de @Carpio_Marca — MARCA (@marca) 10 липня 2019 р.

Игорь Малиенко | soccernews.ru