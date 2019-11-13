Погба имеет шансы восстановиться к дерби с "Манчестер Сити"
СМИ узнали о состоянии здоровья полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который с конца сентября восстанавливается после травмы лодыжки.
По информации ESPN, звёздному французу уже сняли гипс. Он должен вернуться в строй в течение месяца.
Сообщается, что 26-летний хавбек может восстановиться к матчу с "Манчестер Сити", который состоится 7 декабря.
Что касается другого травмированного игрока "МЮ" Эрика Байи, то повредивший в июле связки колена ивуариец уже начал ходить без костылей и, скорее всего, приступит к лёгким тренировкам после международной паузы.
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