Погба имеет шансы восстановиться к дерби с "Манчестер Сити"

СМИ узнали о состоянии здоровья полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который с конца сентября восстанавливается после травмы лодыжки.

По информации ESPN, звёздному французу уже сняли гипс. Он должен вернуться в строй в течение месяца.

Сообщается, что 26-летний хавбек может восстановиться к матчу с "Манчестер Сити", который состоится 7 декабря.

Что касается другого травмированного игрока "МЮ" Эрика Байи, то повредивший в июле связки колена ивуариец уже начал ходить без костылей и, скорее всего, приступит к лёгким тренировкам после международной паузы.

Не пропустите: У "Манчестер Юнайтед" есть приоритетное право выкупа Депая. | http://soccernews.ru