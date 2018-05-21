Погба исключил свой переход в ПСЖ

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался о слухах про возможный переход в ПСЖ.

"Уверен, что не буду выступать за ПСЖ. Это меня не привлекает, потому что мои родители болеют за "Марсель". Так что ПСЖ не входит в мои планы" - приводит слова Погба Canal+.

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