Погба извинился за сорванную пресс-конференцию с Дешамом

Теги поль погбафранциядидье дешам

Погба извинился за сорванную пресс-конференцию с ДешамомПолузащитник сборной Франции Поль Погба извинился за сорванную пресс-конференцию по итогам финального матча Чемпионата Мира против Хорватии с участием главного тренера своей команды Дидье Дешама.

Напомним,  Погба сорвал интервью с Гризманном. | soccernews.ru

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