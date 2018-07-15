Погба извинился за сорванную пресс-конференцию с Дешамом

Полузащитник сборной Франции Поль Погба извинился за сорванную пресс-конференцию по итогам финального матча Чемпионата Мира против Хорватии с участием главного тренера своей команды Дидье Дешама.

Только что на пресс-конференции Дешама. В конце Погба приносит искренние извинения pic.twitter.com/i2xO4VDY2v — Карен Адамян (@karenadamyan27) 15 июля 2018 г.

Напомним, Погба сорвал интервью с Гризманном. | soccernews.ru