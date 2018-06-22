Погба: "Канте имеет 15 легких"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба похвалил партнера по середине поля в национальной команде Н'Голо Канте.

"Он оказывается всюду. Иногда я не возвращаюсь в оборону, так как знаю, что он будет там. Он имеет пятнадцать легких", - приводит слова 25-летнего хавбека Bleacher Report Football.

Напомним, вчера сборная Франции обыграла Перу. | soccernews.ru