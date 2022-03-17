Погба летом примет решение о своем будущем

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не будет вести переговоров о своем будущем до конца сезона, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, футболист хочет сосредоточиться на концовке сезона, а уже после этого будет изучать различные варианты. Контракт хавбека истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач.

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