Погба летом примет решение о своем будущем
Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не будет вести переговоров о своем будущем до конца сезона, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, футболист хочет сосредоточиться на концовке сезона, а уже после этого будет изучать различные варианты. Контракт хавбека истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 29-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18