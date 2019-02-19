Погба лидирует по числу голов в этом сезоне среди всех центральных хавбеков в топ-5 европейских лигах

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поразил ворота "Челси" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Этот гол стал для 25-летнего француза 14-м во всех турнирах текущего сезона.

Как сообщает Opta, это лучший показатель среди всех центральных хавбеков в топ-5 европейских лигах.

Всего в нынешнем сезоне Погба сыграл 32 матча за "МЮ". Кроме 14 голов он записал в свой актив 10 ассистов.

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