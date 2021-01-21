Погба: "Манчестер Юнайтед" еще далек до трофея

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился о турнирном положении команды и шансах на победу в АПЛ.

"Победы над "Фулхэмом" мало. Мы еще далеки от трофея. Тяжело попасть на вершину таблицы, но еще труднее будет здесь остаться.

Нам нужно продолжать трудиться. Да, происходящее нам нравится, но хочется продолжать хорошо выступать. Если команда думает, что мы уже победили, тогда "МЮ" упадет", – приводит слова Погба Goal.