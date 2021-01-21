Погба: "Манчестер Юнайтед" еще далек до трофея
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился о турнирном положении команды и шансах на победу в АПЛ.
"Победы над "Фулхэмом" мало. Мы еще далеки от трофея. Тяжело попасть на вершину таблицы, но еще труднее будет здесь остаться.
Нам нужно продолжать трудиться. Да, происходящее нам нравится, но хочется продолжать хорошо выступать. Если команда думает, что мы уже победили, тогда "МЮ" упадет", – приводит слова Погба Goal.
Напомним, что "манкунианцы" занимают 1 место в таблице АПЛ, набрав 40 очков в 19 матчах. У идущего следом "Манчестер Сити" - 38 баллов и один матч в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18