Погба: "Манчестер Юнайтед" является худшей командой мира, но выиграл три трофея"

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Погба: "Манчестер Юнайтед" является худшей командой мира, но выиграл три трофея"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал игру команды в минувшем сезоне.

"Да, "Манчестер Юнайтед" является худшей командой мира. Но мы сумели выиграть три трофея. Люди могут называть нас худшими и я принимаю это. Мы играли не слишком хорошо, но завоевали титулы. Можно показывать лучший футбол в мире, но ничего не выиграть. Кто тогда запомнит такую команду? Никто. 

Чувствовал ли я себя худшим игроком в мире? Да, как всегда. Но худший игрок в мире стал обладателем трех трофеев. Это очень прикольно. Я довольно удачлив для худшего игрока в мире", - приводит слова Погба Esquire.

Напомним, что в прошлом сезоне Погба в составе "Манчестер Юнайтед" стал обладателем Суперкубка Англии, Кубка английской Лиги и выиграл Лигу Европы.

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