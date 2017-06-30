Погба: "Манчестер Юнайтед" является худшей командой мира, но выиграл три трофея"



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал игру команды в минувшем сезоне.

"Да, "Манчестер Юнайтед" является худшей командой мира. Но мы сумели выиграть три трофея. Люди могут называть нас худшими и я принимаю это. Мы играли не слишком хорошо, но завоевали титулы. Можно показывать лучший футбол в мире, но ничего не выиграть. Кто тогда запомнит такую команду? Никто.

Чувствовал ли я себя худшим игроком в мире? Да, как всегда. Но худший игрок в мире стал обладателем трех трофеев. Это очень прикольно. Я довольно удачлив для худшего игрока в мире", - приводит слова Погба Esquire.

Напомним, что в прошлом сезоне Погба в составе "Манчестер Юнайтед" стал обладателем Суперкубка Англии, Кубка английской Лиги и выиграл Лигу Европы.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" не может договориться по трансферу Перишича. | http://soccernews.ru