Погба: "Матч с "Ювентусом" - удовольствие, Турин - мой дом"

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Погба: "Матч с "Ювентусом" - удовольствие, Турин - мой дом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал об ожиданиях от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом", который пройдет 7 ноября.

"Я безумно ждал, когда смогу сыграть с "Ювентусом". Говорил об этом со своим братом прошлым летом. Сказал ему: "Представь, что мы попадём в ту же группу, что и "Ювентус".

Для меня это удовольствие. Турин - мой дом. Там я забил свой первый гол в профессиональной карьере", - цитирует слова Погба ESPN.

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