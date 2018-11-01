Погба: "Матч с "Ювентусом" - удовольствие, Турин - мой дом"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал об ожиданиях от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом", который пройдет 7 ноября.
"Я безумно ждал, когда смогу сыграть с "Ювентусом". Говорил об этом со своим братом прошлым летом. Сказал ему: "Представь, что мы попадём в ту же группу, что и "Ювентус".
Для меня это удовольствие. Турин - мой дом. Там я забил свой первый гол в профессиональной карьере", - цитирует слова Погба ESPN.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|28
|2
|Интер Милан
|10
|22
|3
|Наполи
|10
|22
|4
|Милан
|10
|18
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Фиорентина
|10
|15
|7
|Сампдория
|10
|15
|8
|Рома
|10
|15
|9
|Сассуоло
|10
|15
|10
|Торино
|10
|14
|11
|Дженоа
|10
|14
|12
|Кальяри
|10
|13
|13
|Парма
|10
|13
|14
|Аталанта
|10
|12
|15
|СПАЛ
|10
|12
|16
|Удинезе
|10
|9
|17
|Болонья
|10
|9
|18
|Эмполи
|10
|6
|19
|Фрозиноне
|10
|5
|20
|Кьево
|10
|-1