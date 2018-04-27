Погба: "Меня судят по голам и передачам, а не по игре в полузащите"

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Погба: "Меня судят по голам и передачам, а не по игре в полузащите"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба недоволен тем, как к фанаты относятся к его действиям на поле.

"Меня оценивают не так, как других полузащитников. Меня судят по голам и передачам, а не по игре в полузащите. Я могу провести отличный матч, но если я не забью и не отдам передачу, про меня скажут: "Нормально" или что-то в этом рое.

Но если кто-то другой так сыграет, к нему отнесутся по-другому. Возможно, его назовут игроком матча. Это заставляет меня прогрессировать. Это вызов для меня, и я принимаю это.

Я постараюсь забивать и отдавать голевые пасы. Но я по-прежнему хочу выполнять работу в полузащите", - сказал он

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" в 32-х матчах, забив пять голов и отдав 11 результативных передач.

Читайте: "Ювентус" заинтересован в возвращении Погба | http://soccernews.ru

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