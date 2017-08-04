Погба, Мхитарян и Ибрагимович претендуют на звание лучшего игрока ЛЕ 2016/17

УЕФА на своём официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы 2016/17.

За приз поборются три игрока "Манчестер Юнайтед" - полузащитники Поль Погба и Генрих Мхитарян, а также форвард Златан Ибрагимович.

Награда победителю будет вручена в ходе жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона 2017/18, которая состоится 25 августа в Монако.

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