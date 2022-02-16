Погба может перейти в другой клуб АПЛ

Теги поль погбаманчестер юнайтедтрансферыапл

Погба может перейти в другой клуб АПЛ

Фото: инстаграм Погба\Автор неизвестен

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, в трансфере игрока сборной Франции заинтересован другой клуб английской премьер-лиги.

Отмечается, что сам Погба не против перейти в другой клуб из Англии, но не исключает варианта, при котором подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Поль сыграл в 11 матчах АПЛ, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.

Также не пропустите: Лидеры "Манчестер Юнайтед" недовольны Роналду. Возможен конфликт. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Анчелотти подвергся критике от руководства "Реала" за матч с ПСЖ

Анчелотти подвергся критике от руководства "Реала" за матч с ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов