Погба может перейти в другой клуб АПЛ

Фото: инстаграм Погба\Автор неизвестен

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, в трансфере игрока сборной Франции заинтересован другой клуб английской премьер-лиги.

Отмечается, что сам Погба не против перейти в другой клуб из Англии, но не исключает варианта, при котором подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Поль сыграл в 11 матчах АПЛ, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.

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