Погба может перейти в "ПСЖ"

Теги поль погбапсжманчестер юнайтед

Погба может перейти в "ПСЖ"Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Как сообщают Le Parisie и журналист RMC Sport Мохамед Бухафсиn, футболист сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации Le Parisie, за ситуацией с французским игроком внимательно следит "ПСЖ". Руководство французского гранда начнет действовать, только если почувствует предпосылки или со стороны игрока, или со стороны клуба.

Также, у Мино Райолы, который является агентом Погба, хорошие отношения с "ПСЖ", что в теории может поспособствовать переходу игрока во французский клуб. 

Как пишет журналист RMC Sport Мохамед Бухафсиn: "ПСЖ" наблюдает за Погба, это правда. Нассер Аль-Хелайфи был в Ницце с Райолой 3 дня назад, они говорили о Мойзе Кине, уходе Баккера и Погба. "Манчестер Юнайтед" не хочет с ними расставаться, но Погба не хочет продлевать контракт. Англичане просят 80 млн".

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