Погба может перейти в "Реал" по "схеме Азара"
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба определился с новой стратегией для перехода в "Реал", сообщает Marca.
По сведениям издания, футболист откажется продлевать с английским клубом контракт, который действует до лета 2021 года. Таким образом, летом 2020 года французу будет проще убедить манкунианцев продать его в королевский клуб. В данный момент "МЮ" отказывается расставаться с 26-летним хавбеком менее, чем за 200 миллионов евро.
Напомним, что этим летом в "Реал" перешел нападающий "Челси" Эден Азар. Его контракт с лондонцами истекал летом 2020 года, поэтому мадридцам удалось договориться о трансфере за 100 миллионов евро плюс еще 45 миллионов в виде бонусов.
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|3
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|Манчестер Юнайтед
|3
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|Тоттенхэм
|2
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|Челси
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|14
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|2
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|3
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|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
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|18
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|2
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|2
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|3
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