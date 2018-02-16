Погба может перейти в "Реал" за 120 милионов евро



"Реал" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, королевский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 24-летний Погба сожалеет о переходе в манчестерский клуб в 2016 году.

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