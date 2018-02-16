Погба может перейти в "Реал" за 120 милионов евро

Теги реал мадридманчестер юнайтедполь погба

Погба может перейти в "Реал" за 120 милионов евро
"Реал" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, королевский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 24-летний Погба сожалеет о переходе в манчестерский клуб в 2016 году.

Не пропустите: Погба жалеет о возвращении в "Манчестер Юнайтед" и задумывается о переходе в "Реал". | http://soccernews.ru

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