Погба может покинуть "МЮ" из-за слов Моуринью

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Погба может покинуть "МЮ" из-за слов Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть клуб из-за слов главного тренера команды Жозе Моуринью.

Как сообщает ESPN, звёздный француз остался разочарован заявлением португальского наставника о том, что он за сборную играет намного лучше, чем в составе "красных дьяволов".

Погба считает критику в свой адрес неоправданной, поэтому затаил обиду на Моуринью и теперь подумывает об уходе из "МЮ".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с будущим Погба. | http://soccernews.ru

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