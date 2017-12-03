Погба может получить дисквалификацию на три игры

Хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба грозит трехматчевая дисквалификация.

Как сообщает Telegraph, француз может быть наказан за саркастические аплодисменты в адрес главного судьи Андре Марринера, который обслуживал матч "Арсенал" - "МЮ".

Напомним, что Погба похлопал арбитру после того как был удален с поля.

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