Погба может потребоваться операция

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рискует выбыть из строя на длительный срок.

Напомним, что у звёздного француза возникли проблемы с голеностопом, в результате чего он пропустит несколько недель.

Более того, как сообщил наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер, окружение советует футболисту согласиться на операцию.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 8 матчей и сделал 2 ассиста.

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